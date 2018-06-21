Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derya Budak - Ankara

Aile içi şiddet olaylarında aranan Acil Yardım Hattı’na 11 yılda 55 bin kişi başvurarak yardım talebinde bulundu. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü, aile içi şiddet olaylarına maruz kalanların yardım talebinde bulunabileceği “Acil Yardım Hattı”nın hem yurt içi hem yurt dışı aramalarına açık olduğunu söyledi. TKDF Başkanı Güllü, gazetemize yaptığı açıklamada, çoğunlukla kadınların mağdur olduğu şiddet olaylarında acil yardım hattına bugüne kadar 16 ülkeden aramaların geldiğini belirterek yurt içi ve yurt dışında toplamda 55 bin kişiye yardımcı olunduğunu söyledi. Güllü “Kadına şiddet ve çocuk istismarları konusunda 0 212 656 96 96 - 0 549 65696 96 numaraları hatlar acil olarak aranabiliyor. Bu hatlar ile, mağdurlara, hukuki bilgilendirme, karakol ve kolluk kuvvetlere ulaşabilme desteği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına durum bildirme ve psikolojik destek gibi konularda rehberlik yapılıyor” dedi.

Acil yardım hattının işleyiş biçimini de anlatan Güllü “Hattı arayan mağdurun durumuna göre hattın ucundaki sosyal hizmetli ya da psikolog arkadaşımız gereken yönlendirmeyi yapıyor. Vaka kayıtlarını yapabilen bir bilgisayar programımız sayesinde aradan zaman geçtiğinde durum takibi için tekrar mağdura ulaşılabiliyor ya da mağdur aradığında vaka hemen ekrana geliyor. Her ayın başında bir önceki ayda hattımızı arayanların şikâyetleri üzerinden vaka tasniflerini yaparak ülke bazında ve yurt dışında hattımızı arayanlar üzerinden infografik hazırlatıp bunu web sitemizde ve sosyal medyada paylaşıyoruz. Her ay güncel verilerle ülkemizde bize ulaşan vakalar üzerinden şiddet ve cinsel istismar konularında bilgi sahibi olabiliyoruz” İfadelerini kullandı.

İSTANBUL’A ÖZEL ÇALIŞMA

İstanbul için özel olarak bir çalışma yaptıklarını ifade eden Güllü “İstanbul’dan arayanları ilçelere bölerek şehir haritası oluşturuyoruz. Böylelikle İstanbul’daki semtlerde meydana gelen şiddet vakaları üzerinde durum tespiti yapabiliyoruz, ilçe belediyeleri ile protokol imzalamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Güllü, acil yardım hattına gelen ve hukuki olarak takip ettikleri davaları Aile Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine bildirerek konuya dahil olmaları için bilgilendirdiklerini vurguladı.