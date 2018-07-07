Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olayın ardından Ankara Emniyeti Cinayet Bürosu ekiplerince takibe alınan katil zanlısı Deniz K. ile polis arasında gerçekleşen kovalamaca zanlının evinde yakalanmasıyla son buldu. Polis ekiplerinin “teslim ol” çağrılarına ev içerisinden elinde bulunduğu pompalı tüfekle ateş açarak karşılık veren katil zanlısı olaydan yaklaşık 5 saat sonra üzerinde cinayeti işlediği bıçakla polise teslim oldu.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Ön Cebeci Mahallesi, Servi Sokak’ta bulunan bir kafe önünde meydana geldi. İsa K. ve arkadaş grubu bir araya gelerek 32 plakalı bir araçla Kızılay istikametine yöneldi. Uyuşturucu madde satın almak için Deniz K.’yla iletişime geçen İsa K., katil zanlısını da araca alarak Ön Cebeci Mahallesi’ne geri döndü. Burada bir süre araç içerisinde sohbet eden arkadaş grubundan İsa K., Deniz K.’ya, “Sen bize malları ver. Biz ATM’den para çekelim sana verelim” dedi. Bunu reddeden Deniz K. ise, İsa K. ve arkadaşlarına dönerek, “Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz” diye cevap verdi. Bu yanıt sonrasında İsa K. ile önce tartışmaya, ardından da kavgaya giren zanlı cebinden çıkardığı bıçağı İsa K.’nın kalbine sapladı. Yaşanan kısa süreli arbedenin ardından araç içinden kendisini dışarı atan zanlı Çankaya’da ikamet ettiği adrese doğru kaçmaya başladı.

Polise pompalı tüfekle direndi

Görgü tanıkları tarafından yapılan ihbar üzerine Ankara Emniyetine bağlı Cinayet bürosu ekipleri zanlıyı takibe aldı. Zanlı ile polis arasında yaşanan kovalamaca katilin Çankaya’da ikamet ettiği adreste son buldu. Katil zanlısı polisin teslim ol çağrısına önce ev içerisinden pompalı tüfekle 2 el ateş ederek karşılık verdi.

Cinayeti işlediği bıçak üzerinde çıktı

Zanlı polisin teslim ol çağrılarına daha fazla direnemeyerek üzerinde cinayeti işlediği bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerce ev içinde yapılan aramalarda pompalı tüfek, pompalı tüfeğe ait 46 fişek ve delici alet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.