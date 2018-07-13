Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapaklı'da dün akşam saatlerinde iddiaya göre, alkol alan 4 arkadaş, daha sonra Kazak Gölü'nün bulunduğu mesire alanına geçti. Burada arkadaşlar arasında 'Gölü yüzerek geçersin, geçemezsin' tartışması üzerine iddiaya girildi. İddia üzerine gölü yüzerek geçeceğini söyleyen Murat Koca, suya girip yüzmeye başladıktan bir süre sonra çırpınmaya başladı ve gözden kayboldu. Koca'nın kıyıdaki arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri, gölde Murat Koca'yı arama çalışması başlattı. Çerkezköy ilçesinde fabrikada işçi olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Murat Koca'nın eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Murat Koca'nın annesi Gülümser Koca ile eşi ve yakınları üzüntü içinde arama kurtarma çalışmalarını izlerken, gözyaşı döktü.

GÖLDEN SU TAHLİYESİ YAPILDI

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yüzerek karşıya geçme iddiası üzerine girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'yı arama çalışmaları saatler sürdü.. Dalgıç polisler ve AFAD suda arama yaparken, itfaiye ekipleri de gölden su tahliyesi de yaptı.

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer ile Belediye Başkanı İrfan Mandalı da çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Mandalı, gölün 2,5 metre derinlikte olduğunu belirterek, "Bu yüzden suyu azaltmak için gölden su tahliyesi yapıyoruz. Ekipler de arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Umarım en kısa süre içinde kaybolan kişiye ulaşırız" dedi.

HAMİLE EŞİ VE ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Murat Koca'nın hamile olduğu belirtilen eşi Şennur ile annesi Gülümser Koca, arama kurtarma çalışmalarını izlerken, sinir krizi geçirdi. Anne ve eşe ilk müdahaleyi olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı.

CESEDİNE ULAŞILDI

İddia üzerine dün gece girdiği Kazak Gölü'nde kaybolan Murat Koca'nın cesedine ulaşıldı. Arama kurtarma ekiplerinin yaklaşık 10 saattir sürdüğü çalışmalarda bugün saat 15.45 sıralarında Koca'nın cesedi bulundu. Koca'nın cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürüyor.