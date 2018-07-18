Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! İstanbul hava durumu (18 Temmuz 2018) bugün hava nasıl olacak? Yağış geliyor mu? İstanbul'da hava nasıl, İstanbula yağmur yağacak mı? Meteoroloji Müdürlüğünden İstanbul için şiddetli yağış uyarısı geldi. Vatandaşların önlem almaları ve sel baskınlarına karşı tedbirli olmaları yönündeki uyarıda İstanbul'da sağanak yağışın etkili olacağı bildirildi. Saat 10:00 ile 16:00 arasında kuvvetli sağanak yağış İstanbul'u ve Marmara Bölgesini etkisi alştına alacak. İşte 18 Temmuz 2018 İstanbul hava durumu ve Türkiye genelinde il il hava durumu notları...

"ÖĞLEDEN SONRA KUVVETLİ OLACAK"

Öğleden sonra İstanbul'da başlaması beklenen yağışlar için vatandaşları uyaran yetkililer dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Gök gürültülü sağanak şekilde yağacak olan yağmur için vatandaşların önlem alınması dile getirildi. İşte son dakika hava durumu raporları ve detaylar.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara ve Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Erzurum'un kuzey ilçeleri ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinde İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu ve su hortumu) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, 31

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 35

Adana: Az bulutlu ve açık 35

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı bulutlu 30

Trabzon: Parçalı bulutlu 29

Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 3