Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nazilli İlçesinde öfkeli damat pompalı tüfekle dehşet saçtı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan Mustafa Duran, Zafer Mahallesindeki eşinin evine gittiği öğrenildi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada öfkeli damat Duran, pompalı tüfekle ateş açmaya başladı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.