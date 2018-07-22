Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana Büyükşehir Belediyesi de, herkesi bilgilendirmek için bir süre önce “Adana’da deniz var” sloganıyla sosyal medyada çalışmalar başlattı. Belediye, şehri, sahip olduğu deniz, güneş ve sahillerle turizm potansiyelini de harekete geçirmek için kolları sıvadı. Yerli ve yabancı turistleri bekleyen Yumurtalık ilçesi, tarih ve tabiatın iç içe olduğu sahiller ile mavi bayraklı plaja sahip. Deniz turizminde iddialı olduklarını belirten Kültür ve Turizm İl Müdürü Sabri Tari “İlçe sahilinin hemen yanı başındaki adada Orta Çağ döneminde inşa edilen kale var. Kıyıdaki iskele, ilçenin bin 200’lü yıllarda dünyaca ünlü seyyah Marco Polo tarafından da ziyaret edilmesinden hareketle ‘Marco Polo İskelesi’ olarak adlandırılıyor” diye konuştu.