Ankara'da duyulan patlama sesi paniğe sebep oldu.
ANKARA'DA MEYDANA GELEN PATLAMA SESİ BİRÇOK İLÇEDEN DUYULDU
Saat 15.00 sıralarındaki patlama sesi, Ankara'nın Çankaya, Keçiören, Etimesgut, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde yoğun olarak duyuldu.
VATANDAŞLAR ENDİŞELİ, POLİS EKİPLERİ SEFERBER OLDU
Ses nedeniyle çok sayıda vatandaş polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri sesin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
ŞUBAT AYINDA DA PATLAMA YAŞANMIŞTI
Geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da korkutan patlama sesleri duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.
ANKARA VALİSİ PATLAMA SESİNİN KAYNAĞINI AÇIKLADI
Ankara Valisi Topaca:"Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır. "