Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne, Tekirdağ, İstanbul ve Kocaeli başta olmak üzere bölgede şimşek ve yıldırımlar hiç görülmediği kadar fazla oldu. Bazı vatandaşlar evlerinde, bazıları sokakta zor anlar yaşadı. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, yaşananları şöyle yorumladı: Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sonucu... Her geçen yıl iklim değişikliğinin tesiriyle bu tarz hadiselerin şiddetinde ve sıklığında artışlar görülmeye devam edecek. Yüksek binalar, ağaçlar ve metalik eşyalar gibi iyonlaştırıcı malzemeler yıldırım oluşumuna uygun şartlar hazırlıyor.

Şemsiye kullanmayın

Ahmet Köse, yıldırım düşmesinden nasıl korunması gerektiği ile ilgili şu tavsiyeleri verdi:

∂ En iyi korunma yöntemi içeri girmek. Ağaç, bayrak ve telefon direkleri gibi yüksek objelerden, metalik eşyalardan uzak durulmalı.

∂ Lastikler yalıtkan olduğu için otomobilin içi güvenlidir. Açık arazide yere çömelerek oturulmalı, kesinlikle yere yatılmamalı, ayakların bitişik olmasına dikkat edilmeli ve gruplar hâlinde durulmamalıdır.

∂ Su üzerinde ise derhal karaya çıkılmalı. Şemsiye gibi sivri metal içeren eşyalar kullanılmamalı.

∂ Elektrikli eşyalar fişlerinden çekilmeli, özellikle evde telefonla konuşulmamalıdır.

∂ Lastik tabanlı ayakkabılar da yıldırımdan korumayı sağlar.