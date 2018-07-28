Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 23.30 sıralarında D-755 Karayolu Burunsuz Köyü mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden Yunus Kara yönetimindeki 78 SS 193 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 6 metreden şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte otomobilde bulunan Fatma Kara, Okan Emre, Mehmet Yusuf ve Şeydanur Kara yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.