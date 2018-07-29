Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaralanan 1 kişi daha hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Sarılar köyü yakınlarında yaşanan tren kazasından yaralı olarak kurtarılan ve Çorlu'daki özel bir hastaneye sevk edilen Fetiye Yıldız (59) tedavi ve müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kazadan 20 gün sonra hayatını kaybeden Yıldız'ın cenazesi, özel hastaneden alınarak, Çorlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından cenaze, İstanbul'daki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Yıldız'ın vefatıyla tren kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükselmiş oldu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz'da meydana gelen kazada yolcu treninin 6 vagonu devrilmiş, kazada 24 kişi hayatını kaybederken 341 kişi de yaralanmıştı.