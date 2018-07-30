Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şimdi gençler genellikle 1+1 evlerde yalnız yaşarken, evlendiklerinde 2+1 evlere geçiyorlar. 3+1 için de epeyce masraf gerek. Bu da yeni evlilere çok ağır geleceği için genellikle küçük mekanlar seçmek zorunda kalıyorlar. Bunun için küçük evleri dekore etmenin inceliğine dikkat etmek gerek. Aksi hâlde dinlenmek için gittiğimiz evler mobilya mağazasına dönüverir. İşte Yıldırım Yapı Grubu Başkan Yardımcısı İç Mimar Kubilay Yıldırım’ın küçük evlerde dekorasyon için çok önemli tavsiyeleri var.



Nötr renkler çok önemli

En popüler küçük yaşama alanı fikirlerinden biri duvarlarda, zeminlerde, tavanlarda ve mobilya döşemelerinde nötr renklerin kullanılmasıdır. Beyazlar veya bejlerin kullanımı duvarları daha uzak gösterirken, yumuşak tonların tercih edilmesi ışığı yansıtarak odanın aydınlanmasını sağlayacaktır. Bir alanı büyütmeye ek olarak, nötr renklerin kullanımı sakinleştirici bir ortam oluşturmanın yanı sıra şık bir görüntü oluşturur.



Balkon, enerji göstergesi

Balkonlu veya teraslı bir yatak odasına sahip olmak harika bir ayrıcalıktır. Odanın, manzaranın ve havanın tadını çıkarmak güne güzel başlamanızı sağlar. Odanın bir uzantısı olarak düşünülen teraslı balkonlarda atmosferi tamamen değiştiren bir dekorasyon ile evinizin en güzel bölümü hâline getirebilirsiniz. Belki bir şömine seçerek romantik ortam oluşturabilirsiniz. Balkonunuzda ise yumuşak renklerden oluşan bir ışıklandırma, yaz-kış dayanıklı çiçekler ve balkon duvarlarına asılacak birkaç küçük obje enerjinizi yükseltecektir.

ABARTIDAN KAÇIN



Oturma odası

Rahatlık ön planda olmalı oturma odasında. Rahat hissettiren, yatıştırıcı, konforlu ve sade bir düzenleme ile sıkışık görünümden kurtulabilirsiniz. Oturma alanlarının birbirine yakın olması kalan kısımlarda geniş ve ferah bir görünüm imkânı verir. Odayı tamamen kaplayan bir halı yerine abartıdan uzak, küçük bir halı daha sıcak ve samimi hissettirecek. Odayı büyük gösterecek bir detay da farklı alanlardan ışıklandırma olabilir. Cam eşyalar ise daha ferah hissettirecek.



Alçak koltukla yüksek tavan

Tavanlar eskisi gibi yüksek değil. Bunun için koltuğu alçak tutarak hem rahatınızı artırıp hem de tavan yüksekmiş hissi sağlanabilir. Aksesuar tercihi de çok önemli. Sıkışık ve farklı renkler küçük ortamı daha küçük hissettirebilir. Az ve öz eşya ile hazırlanan dekorasyonlar her zaman daha kullanışlı olacaktır.