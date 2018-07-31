Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza 23.50 sıralarında Kartepe D-100 karayolu İstasyon ışıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İ.E.C. idaresindeki 41 MP 165 otomobil ile E.A. idaresindeki 34 DJ 2389 otomobil, İstasyon ışıklar mevkindeki kavşakta kafa kafaya çarpıştı. 2 aracın karıştığı kazada savrulan araçlar, kırmızı ışıkta bekleyen F.B. idaresindeki 41 SR 218 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri aydınlatma direğini yerinden sökerek üzerinde asılı kaldı. Kazada sürücü İ.E.C., oğlu R.C. ve hamile eşi N.C., 34 DJ 2389 plakalı otomobilin sürücüsü E.A. ile ismi öğrenilemeyen 2 kişinin de aralarında olduğu 6 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan aralarında hamile bir bayanın da oldu 6 kişi ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

