Maltepe Mahallesi Çiftehavuzlar Ayvalıdere Sokağı'ndaki atölyenin gece bekçiliğini yapan Ercan Erikli (63), prefabrike binanın çatısına çıkan kapıyı kapatmak istedi.
Erikli'nin, çıktığı çatıda dengesini yitirerek beton zemine düştüğünü gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, düşme sonucu başını atölyenin zeminine çarpan bekçinin öldüğünü belirledi.
Ercan Erikli'nin cesedi, savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.