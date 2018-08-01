Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksekova'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın otomobilinin geçişi sırasında PKK'lı hainler yola tuzakladıkları bombayı patlattı. Karakaya ile yanındaki 11 aylık bebeği şehit oldu. Hakkari'de tören düzenlendikten sonra anne ve oğlunun naaşları memleketi Sivas'a uğurlandı.

GÜLÜMSEYEREK UĞURLAMIŞTI

Gülümseyerek el salladığı eşi ve oğlunu yitiren Astsubay Serkan Karakaya'nın acısı tarifsizdi. Olayı duyan Türkiye, yüreğinin ortasına bir kor düşmüş gibi oldu. Milyonlar bildiği bütün bedduaları ederken, bu sabah yürek dağlayan görüntüler geldi Hakkari'den...Şehit anne ve 11 aylık yavrusu için uğurlama töreni düzenlendi.

ACILI BABA DA TABUTA OMUZ VERDİ

Türk Bayrağı'na sarılı iki tabut vardı askerlerin omuzlarında. Acılı ama dimdik duran baba da tabuta omuz verenler arasındaydı. İşte o görüntüler yansıyınca ekranlara Türkiye bir kez daha sarsıldı. Minicikti Mustafa'nın bayrağa sarılı tabutu... Selam durdu gözyaşlarını içlerine akıtan askerler... Öfkelerini, sıkılmış yumruklarına saklayıp toprağa verilmek üzere memleketleri Sivas'a uğurladılar şehit anne oğulu.

BOŞ ÇERÇEVEDE "BEBEK" YAZIYORDU

Bebeğin tabutunun yanında bir asker ve elinde bir çerçeve vardı. Ama bu çerçeve boştu. Bir Türk Bayrağı ve yanında da "BEBEK" yazıyordu.