Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’nın Ortaca Belediyesi, Dalyan, Sarıgerme, İztuzu Plajı ve Kaunos antik şehri gibi turistik mekânların tanıtımı için eleman arıyordu. ‘Türkiye’nin en iyi işi’ denilerek verilen ilan için 27 ülkeden 8 bin 235 kişi başvurdu. Katılımcılar arasında ‘profesyonel turist’ olarak Avukat Efe Tanay (32) seçildi. Tanay, bir ay bölgeyi gezecek, daha sonra tatil tecrübelerini ve fotoğraflarını projenin Instagram, Facebook, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından paylaşacak. Tanay, bedava tatil sonrasında bir de 30 bin lira kazanacak. Bütün masrafları Ortaca Belediyesi, esnaf ve STK’lar karşılayacak. Çoğu kişinin gıptayla baktığı işine başlayan Tanay, vazifesinin ilk gününde Dalyan Mahallesi’ndeki iskeleye geldi. Dalyan Kanalı’nda tekne turu yapan Tanay, tarihî kaya mezarları manzarası önünde fotoğraflar çektirip, Caretta caretta’ları ile ünlü İztuzu Plajı’nda denize girdi. Gördüklerini cep telefonu kamerasıyla fotoğraflayan Tanay’ı yerli ve yabancı turistler de ilgiyle izledi. İztuzu’nun ardından Delik Ada, Alagöl ve Köyceğiz Gölü’nü görme fırsatı bulan Tanay, bölgenin tabiatına hayran kaldığını söyledi. Farklı coğrafyalarda, farklı aktivitelere katıldığını anlatan Tanay “Bu proje beni çok heyecanlandırdı. Seyrettiklerinde çok büyük sürprizlerle karşılaşacakları aktiviteler yapacağız. Şimdi niçin ‘Türkiye’nin en iyi işi’ olarak adlandırıldığını gayet iyi anlayabiliyorum” dedi.

“Dalyan için büyük fırsat”

Projeyi, Dalyan ve çevresinin tanıtımı için iyi fırsat olarak gördüklerini dile getiren Efe Tanay, “‘bestjobinturkey’ sosyal medya hesaplarımızdan bölgenin güzelliklerini takipçilerimiz ile paylaşacağız. Ayrıca Dalyan’ın ne kadar eğlence, aktivite dolu olduğunu göstereceğiz. El değmemiş, dünya çapında ödül almış plajlarını, Caretta caretta’larını, kaya mezarlarını ve birçok farklı yönünü paylaşacağız” diye konuştu.