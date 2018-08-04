Gaybi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiğini öğrenen polis, bugün operasyon yaptı. Binanın çatı katında, 13 saksı içine dikilmiş Hint keneviri bulundu. Operasyonda, Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen A.B. adlı şüpheli, gözaltına alındı. A.B., emniyetteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı.
Hepsini evin çatısında yetiştirmiş!
04.08.2018 - 20:25 | Son Güncelleme: 04.08.2018 - 20:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'in Menemen ilçesindeki bir eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, çatıda saksı içinde Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : İzmir,yaşam haberleri,
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