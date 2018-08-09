Son dakika haberi! Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane Deresi'nde taşma meydana gelince Tabakhane Köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
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Son dakika haberi! Ordu'nun Ünye ilçesi'ndeki Tabakhane Deresi'nde taşma meydana gelince Tabakhane Köprüsü yıkılma riskine karşı kapatıldı. Karadeniz Sahil yolunda yolunda ulaşım çift yönlü olarak durduruldu.
Detaylar gelecek...
Etiketler : Ordu,Ünye,Tabakhane Deresi,Tabakhane Köprüsü,