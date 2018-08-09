Son dakika haberi! Ordu'nun  Ünye   ilçesi'ndeki  Tabakhane Deresi'nde taşma meydana gelince Tabakhane Köprüsü yıkılma riskine karşı  kapatıldı. Karadeniz Sahil  yolunda  yolunda ulaşım   çift yönlü olarak durduruldu.

Detaylar gelecek...