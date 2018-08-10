Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde Kovancılar Çaytepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAC 291 plakalı otomobil ile 23 T 5538 ticari taksi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere her iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Elazığ'da feci kaza : 3 ölü
10.08.2018 - 17:18 | Son Güncelleme: 10.08.2018 - 17:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : Elazığ,kaza,yaşam haberleri,
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