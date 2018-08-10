Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolunun 55. kilometresinde Kovancılar Çaytepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AAC 291 plakalı otomobil ile 23 T 5538 ticari taksi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere her iki araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.