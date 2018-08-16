Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kurban Bayramı’nda umuma açık ve uygun olmayan yerlerde kesim yapanlara ceza kesecek. Uygulanacak cezalar şu şekilde olacak:

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara, kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde, yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere 58 bin 351 lira ceza, konutlara da bin 450 lira ceza kesilecek.

Kurbanlık hayvanlar, belediyelerden çalışma izni almış kesimhane ile Kurban Hizmetleri Komisyonlarının belirlediği yerlerde kesilebilecek.

Kesimler, Kasaplık Belgesi veya Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kurslarından “Kurs Bitirme Belgesi” almış kişiler tarafından yapılacak.

Kurban atıkları dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara, torba hacminin üçte ikisini geçmeyecek şekilde konulacak. Torbanın ağzı iyice kapatılıp belediye temizlik ekiplerine teslim edilecek.