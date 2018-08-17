Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji uyardı...İstanbullular dikkat! (17 Ağustos hava durumu) Yer yer etkisini gösteren yağışlı hava bu hafta da etkisini hissettirecek. Meteoroloji Müdürlüğü de etkisini gösterecek olan yağışlı hava için ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı uyardı ve önlem alınması gerektiğini duyurdu. Peki hangi bölgelerde yağış etkisini gösterecek? 17 Ağustos hava durumu notları haberimizde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak gök gürültülü sağanak yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler ve radar verilerine göre; İstanbul'un Anadolu yakasında ve Boğaz çevrelerinde gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yaz sıcaklığının son günlerde artışından ötürü büyük şehirlerde oturan vatandaşların hava durumu, sıcaklık verilerini araştırmaya devam ediyor. Meteoroloji son dakika hava durumu, gökyüzü verilerine göre sıcaklık değerlerinde artış devam ederken, nem oranındaki yükseliş dikkat çekiyor. Ağustos ayının ortasında 5 günlük verilere göre İstanbul, Ankara, Antalya'da, İzmir'de sıcaklık değerleri nasıl; nem oranı, rüzgarlarda son durum...

İstanbul'da ise Meteoroloji, Anadolu yakası ve Boğaz çevresinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul'un Anadolu yakasında beklenen gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İstanbul'da 5 günlük sıcaklık 33 derecenin üzerinde. Perşembe günü en yüksek sıcaklık 33 dereceye kadar çıkarken en düşük sıcaklık 24 derece. Nem oranı yüzde 90 üzeri olurken en düşük nem oranı yüzde 52. Rüzgar saatte 20 km hızına çıkarken, Pazar gününden itibaren rüzgarın hızı artıyor.

Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında etkisini sürdürürken, yağış sabah trafiğini olumsuz etkilendi.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakalı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiye yardımıyla korunurken, bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için kapalı mekanlara, otobüs duraklarına sığındı. Yağmur nedeniyle kısa süre içerisinde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bölgede yoğun trafik yaşandı

Etkili olan sağanak yağış nedeni ile, kentin bir çok yerinde trafik yoğunlukları yaşandı.