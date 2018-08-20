Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI - ALİ ÇELİK

Peygamber Efendimizin “Hac Arafat’tır” sözü ile önemine işaret ettiği, haccın üç farzından en önemlisi olan Arafat vakfesi için yeniden ihrama giren hacı adayları dün öğleden itibaren Arafat’a çıktı. Âdeta Arasat’ın provası olan Arafat’ta günahlardan arınmak isteyen müminler vakitlerini bir an olsun boş geçirmiyor. Hacı adayları, bugün öğle ile ikindi namazlarını kıldıktan sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yapacağı duayla vakfeye duracak.

Türkiye’den de canlı yayınlarla izlenebilecek vakfe duasının ardından hacı adayları, Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecekler. Müzdelife’de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak olan hacı adayları, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecekler. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram’a giderek Ziyaret Tavafı ve Say görevini yapacak müminler, tıraş olarak ihramdan çıkacaklar.

Mekke hastanelerinde yatan hastaların Arafat’a ulaşımı doktorların kontrolünde sağlanacak. Arafat’a çıkamayacak kadar kötü durumda olan hastalar ise ambulanslarla Arafat’a götürülecek. Arafat’ta hastalar için özel bir sağlık çadırı da kuruldu. Sağlık çadırında acil müdahale, muayene, gözlem hizmeti ile yatarak tedavi gören hastalar için yataklı bir bölümün yanında eczane de hazırlandı. Ayrıca, gezici ambulanslar herhangi bir sağlık problemiyle karşı karşıya kalan hacı adaylarına hizmet vermek üzere Arafat’ta görevlendirildi.

Vakfenin ardından ambulanslar ve sağlık ekipleri Müzdelife ve Mina’da nakiller bitene kadar sağlık hizmeti vermeye devam edecek. 24 saat çalışacak ekipler tüm hacı adaylarının sağlıklı ve problemsiz bir biçimde Arafat’a çıkışını ve dönüşünü sağlamaya çalışacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac Organizasyonu Koordinasyon ve İskân Ekip Başkanı Remzi Bircan, hacı adaylarının son görevlerini yapmak üzere Arafat’a çıkışlarını sağlıklı ve sıkıntısız bir şekilde tamamlamaları için tüm tedbirleri aldıklarını belirterek, “Hacı adaylarımıza 550 sağlık personelimiz 3 büyük sağlık çadırında hizmet verecek. Ayrıca 12 ambulansımızda Arafat’ta hazır bulunacak” dedi.