Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bu tutarları paraya çevirirsek, geçen yıl 220 bin ton ambalaj atığı ekonomiye kazandırıldı ve 610 milyon TL kazandırıldı. Bu yıl sonunda ise hedef 240 bin ton atık toplamak. Daha fazlası için de Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı’nın bazı uyarıları var.

Yağlı ve ıslanmış kağıtlar, faks kağıtları, duvar kağıtları, bantları tuvalet kağıdı, kullanılmış karton bardakların atılması ise uygun değil. Yoğurt kutuları ve benzerlerini de bir sudan geçirerek dönüşüme atmakta yarar var. İçecek kutuları, alüminyum folyolar, konserve kutuları, yağ, salça tenekesi, çatal, bıçak, tencere ve çaydanlık gibi malzeme de geri dönüşüme uygun. Boya kutuları, deodorantlar, motor ve makine yağı kutularıyla vernik kutularının ise dönüşüm kutusuna atılmaması gerekiyor.

Peki, ambalaj atıklarıyla ne mi kazanıyoruz?

¥ 1 ton cam ambalaj geri dönüştüğünde 100 litre petrol tasarruf ediliyor.

¥ Sadece 1 metal kutu geri dönüştüğünde 100 vatlık bir ampulün 20 saat çalışabileceği kadar enerji tasarruf ediliyor.

¥ 1 ton kâğıt atık toplandığında 17 ağacın kesilmesi önleniyor.