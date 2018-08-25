Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki  Gümeli İlk ve Ortaokulunda müdür vekili olarak görev yapan Soner Arslanoğlu,  öğrenciler için yapılan yemekhanenin yeni eğitim-öğretim yılına yetişmesi için  adeta inşaat ustası gibi çalışıyor. 

İlçeye bağlı Gümeli beldesinde 108 öğrencisi ve 12 öğretmeni bulunan  Gümeli İlk ve Ortaokuluna geçen yıl ataması yapılan 15 yıllık eğitimci  Arslanoğlu, taşımalı eğitim sistemiyle okula gelen öğrencilerin tabldot şeklinde  verilen yemekleri sınıflarına götürürken döktüğünü gördü.

Sınıflarda oluşan yemek kokusu nedeniyle okula yemekhane yapılmasının  öğrenciler için faydalı olacağını düşünen Arslanoğlu, bazı belediyeler ve  hayırseverlerin yardımlarıyla inşaat malzemeleri temin etti.

Öğretmenler, veliler ve belediye işçilerinin de destek verdiği, yaz  tatilinde tek başına çalıştığı yemekhane inşaatında tuğla ören, beton döken, sıva  ve boyanın yanı sıra kaynak yapan Arslanoğlu, gençlik yıllarında çalıştığı  inşaatlarda edindiği tecrübeyi çalışmasına aktarıyor.

Hem öğrencilerin uygun şartlarda yemeklerini yiyebilmelerini sağlamayı  hem de velilerin eğitime bakış açılarında pozitif etki oluşturmayı hedefleyen  Arslanoğlu, yapacağı 80 metrekarelik yemekhaneyi Zonguldak Valiliği'nin  destekleriyle yeni eğitim öğretim yılına yetiştirmeyi amaçlıyor.

"Çocuklar geleceğimiz"

Soner Arslanoğlu, fizibilite  çalışması yaparak okulun ihtiyaçları tespit ettiklerini söyledi.

Eksikliklerin tamamlanıp eğitimin en iyi şekilde ilerleyebilmesi için  öğretmenlerle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlatan Arslanoğlu, şöyle  konuştu:

"Çocuklarımız taşımalı eğitim sistemiyle geldiği için tabldotla  yemeklerini yiyor. Yemeklerini koridorun başında alıp sınıflarına kadar  götürüyorlar. Yemeğin yarısı dökülüyor ve koku oluşuyor. Bu aksaklığı tespit  ettik ve hemen çalışmasına başladık. Okulumuzda olmayan yemekhane ihtiyacını  hissettik. Belediyelerle görüşmeler yapıp iş adamlarından yardımlar alarak böyle  bir projenin içerisine girdik. Alt katı depo, üst katı yemekhane olmak üzere  inşaata başladık."

Arslanoğlu, yemekhane yapımında belediye işçileri, veliler ve  öğretmenler olmak üzere herkesin katkısı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar geleceğimiz. Çocuklara yatırım yapan hiçbir ülke geri  kalmamıştır. Amacımız bina yapmak veya okulu sadece boyamak, güzelleştirmek  değil. Bu bir araçtır. Amacımız; eğitimde kaliteyi yakalamak için gerekli olan  ortamı sağlamak. Bunun güzelliklerini kısa dönemde de yaşamış olduk. Bursluluk  sınavını iki öğrencimiz kazandı, 'nitelikli okullar' dediğimiz okullara bir  öğrencimiz yerleşti. Amacımız; kaliteli eğitimle öğrencilerimizin vatanını ve  milletini seven bireyler olmasını sağlamak. Bu anlamda elimizden gelen çalışmayı  yapıyoruz."

Ülke genelinde birçok meslektaşının bu tür çalışmalar yaptığını  bildiğini dile getiren Arslanoğlu, fedakarlık yapan öğretmenler sayesinde  çocukların iyi bir geleceğe sahip olacağını vurguladı.

"Birlikteliğin ve imece usulünün en güzelini yaşıyoruz"

Arslanoğlu, üretmenin ve çok çalışmanın önemli olduğunun altını  çizerek, "Burada millet devlet el ele. Birlikteliğin ve imece usulünün en  güzelini yaşıyoruz. Yeter ki destek olmak istenen bir durum söz konusu olsun,  burada herkes elinden gelen çabayı gösteriyor." diye konuştu.

Birçok kişi tarafından "örnek okul" olarak gösterildiklerini kaydeden  Arslanoğlu, okulun beyaz bayrak aldığını, temizlik anlamında herhangi bir  şikayetin olmadığını, başarılı olmak için çok çalışan bir okulda hizmet  verdiklerini aktardı.

Arslanoğlu, çocuklarımızın daha iyi bir ortamda eğitim görmesi için  ellerinden geleni yaptıklarına işaret ederek, "Temiz, nezih, pırıl pırıl, araç  gereçleriyle dört dörtlük bir okul haline getirmemiz gerekiyor. Yönetici olarak  mazeretsiz bir şekilde elimizden gelenin daha fazlasını yaparak koşturmamız  gerekiyor." dedi.

"Yemekhane yapılması çok iyi oldu"

Belde sakinlerinden Cemal Koçdemir de Soner Arslanoğlu'nun göreve  başladığı andan itibaren okul için elinden geleni yaptığını anlatarak, "Yemekhane  ihtiyacı vardı. Çocuklarımız sınıflarda yemek yiyordu ve okulun içi yemek  kokuyordu. Yemekhane yapılması çok iyi oldu." ifadelerini kullandı.