Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalova – Yenikapı seferini yapan arabalı vapurdaki bir kamyon, dev dalgaların etkisiyle bir otomobilin üzerine devrildi. Yenikapı iskelesine yanaşan arabalı vapurda devrilen kamyonet kasasındaki sebze ve meyveler başka kamyonlara tahliye edildi. Olay yerine çağrılan vinç yardımıyla düzleştirilen kamyonet daha sonra vapurdan indirilerek boş bir alana çekildi. Vapur içerisinde bekletilen araçlar vapurdan indirilirken, iskelede oluşan araç yoğunluğu kamyonetin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Arabalı vapurda meydana gelen kazada yaralanan olmadığı öğrenilirken, kamyonet ve üzerine devrildiği otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Selim Bayraktar