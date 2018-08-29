Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

rakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun eşi Dr. Nilgün Tabakoğlu'nun fikri ve girişimleriyle, Trakya Üniversitesindeki alanında uzman bir ekip tarafından "Şerbet-i Fünun" projesi geliştirildi. Trakya Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Mali Destek Programından destek almasına karar verilen projenin protokolü de Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nca imzalandı.

Projenin tarihî kent Edirne'ye bir değer daha kazandıracağına dikkat çeken Rektör Tabakoğlu "Proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Geleneksel Osmanlı kıyafetleri giymiş çalışanların, çeşit çeşit Osmanlı şerbetleri ve tatlıların ikram edileceği 'Şerbet-i Fünun', üniversitemizin ve Edirne'nin yüz akı projelerinden, mekânlarından biri olacak. Projenin en önemli yönlerinden biri, unutulmaya yüz tutmuş, şifa niteliği taşıyan Osmanlı şerbetlerinin günlük hayata taşınması. Böylece yerli ve yabancı turistler de binlerce yıllık geçmişe sahip kültürümüzü deneyimleme fırsatı bulacak. Şerbetin, bu proje sayesinde günümüzde de hak ettiği önemi görecek olması bizim için çok değerli" açıklamasında bulundu.

EĞİTİM ÖN PLANDA OLACAK

Proje kapsamında TÜ Karaağaç Yerleşkesindeki tarihî bir bina, Osmanlı Dönemi'ni temsil edecek şekilde donatılacak. Böylece hem tarihi değerlerin yaşatılması hem de ziyaretçilere, dillere destan Osmanlı şerbetlerinin sunulması hedefleniyor. Mevsimine göre farklı meyvelerle üretilecek şifalı Osmanlı şerbetleri başta olmak üzere, Osmanlı tatlı ve yemekleri ile Osmanlı'ya özgü sanatların da günümüze taşınacağı proje kapsamında, eğitim çalışmaları ön planda tutulacak. Ayrıca Edirne'nin cazibe noktalarından biri olan Karaağaç bölgesinin tarih ve kültür koruma uygulamalarıyla turizm açısından hareketlenmesinin de amaçlandığı bildirildi.