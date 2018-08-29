Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmet ve yatırımlarını tanıtmak, insanları bilgilendirmek maksadıyla 1995 yılından bu yana “Beyaz Gezi” düzenliyor. Vatandaşların takdirini kazanan gezi programına İstanbul’a gelen yabancı misafirler de yoğun ilgi gösteriyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen program ile İSKİ, İETT ve İBB iştiraklerinin çalışmaları uzmanlar tarafından yabancı misafirlere anlatıldı. Plan ve projelerle ilgili karşılıklı tecrübe paylaşımı yapıldı.

Yabancı misafirlere İstanbul’un tarihî, kültürel ve doğal güzellikleri de tanıtıldı. Uzman rehberler eşliğinde Sultanahmet, Topkapı Sarayı, Kariye Müzesi, Ayasofya gibi tarihî yerler hakkında detaylı bilgi verildi.

Beyaz Gezi programına en fazla katılım bin 105 kişi ile Bosna-Hersek’ten oldu. Japonya’dan Brezilya’ya, Malezya’dan Kanada’ya kadar 5 kıtadaki 110 ülkeden 5.000 yabancıya İstanbul’un tanıtımı yapıldı. Beyaz Gezi’ye son 7 ayda yabancı misafirlerin yanı sıra 105 binden fazla vatandaş da katıldı.

Yabancı misafirler gezi programı süresince İstanbul’un sahip olduğu birbirinden farklı kültürel zenginliğe, tarihî mirasa karşı hayranlıklarını dile getirdi. Beyaz Gezi’ye katılanlar, bu mirasın yaşaması ve gelecek nesillere aktarılması için İBB’nin restorasyon projeleri ve kültürel bilinçlendirme faaliyetlerini takdirle karşıladıklarını vurguladı. Misafirler, gezide edindikleri bilgiler sayesinde artık İstanbul’un “Gönüllü Kültür Elçisi” olduklarını belirterek kendi ülkelerindeki vatandaşlarının da bu güzellikleri görmek için İstanbul’a gitmelerini tavsiye edeceklerini söyledi. İHA