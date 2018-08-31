Alınan bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir çorap fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çeşitli ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ve dumandan etkilenen itfaiyeciler için tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Başakşehir'de fabrika yangını
31.08.2018 - 06:38 | Son Güncelleme: 31.08.2018 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başakşehir'de bir çorap fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Etiketler : başakşehir,başakşehir yangın,
578456 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/578456.aspx
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