Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Az bulutlu ve açık 33 
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33 
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 36 
İzmir: Az bulutlu ve açık 34 
Adana: Az bulutlu ve açık 36 
Antalya: Az bulutlu ve açık 33 
Samsun: Parçalı bulutlu 30 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40 