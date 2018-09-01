Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 33
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu 36
İzmir: Az bulutlu ve açık 34
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40