Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, 31 Ağustos günü, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle suyun taşmaması için ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri inceleme ekiplerince çıkarıldı. Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Çevreyi didik didik arayan ekipler, Çatalan yolu üzerine bırakılan taksiyi tespit etti. Ekipler, ayrıca Gülbahar'ın yakın çevresini de mercek altına aldı.

Olay, 31 Ağustos günü, Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'nde meydana geldi. Necdet Geçgel, sabah saatlerinde portakal ağaçlarını sulamak için bahçesine gitti. Elindeki kürekle suyun taşmaması için ağacın gövdesinin çevresine bent oluşturmaya çalışan Geçgel, toprağa gömülü cesetle karşılaştı. Geçgel'in ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sadece parmakları görülen ceset, olay yeri inceleme ekiplerince çıkarıldı. Olayın ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri, portakal bahçesi çevresinde geniş kapsamlı inceleme yaptı. Çevreyi didik didik arayan ekipler, Çatalan yolu üzerine bırakılan taksiyi tespit etti. Ekipler, ayrıca Gülbahar'ın yakın çevresini de mercek altına aldı.