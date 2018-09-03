Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan vatandaş, yaklaşık bir saat süren eyleminden vazgeçti. Olay saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa'dan Asya yönüne geçişte köprü korkuluklarına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Köprüden geçen sürücülerin ihbarının ardından müzakereci polis, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin yanına gelerek eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada, deniz polisi, sahil güvenlik ve kıyı emniyet ekipleri de köprü altına gelerek tedbir aldı

Polisin çabaları sonucunda ikna olan kişi, yaklaşık bir saat sonra korkuluklardan indi. İntihar girişimi nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafik yoğunluğu da yaşandı.