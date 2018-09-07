Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokak'taki bankaya gelen yüzleri  maskeli ve silahlı 2 şüpheli, çalışanları tehdit ederek bankadan yaklaşık 100 bin  TL'yi aldı. Bu sırada kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine ateş  eden zanlılar, motosikletle kaçtı.

Çalışanların ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede  zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Göğsünden ve ayaklarından yaralanan  güvenlik görevlisi ise 112 sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve  Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, güvenlik  kameralarını da incelemeye aldı.