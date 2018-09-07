Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişli Sıracevizler Caddesi İskete Sokak'taki bankaya gelen yüzleri maskeli ve silahlı 2 şüpheli, çalışanları tehdit ederek bankadan yaklaşık 100 bin TL'yi aldı. Bu sırada kendilerine engel olmak isteyen güvenlik görevlisine ateş eden zanlılar, motosikletle kaçtı.

Çalışanların ihbarı sonucu olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede zanlıları bulmak için çalışma başlattı. Göğsünden ve ayaklarından yaralanan güvenlik görevlisi ise 112 sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, zanlıları yakalamak için çalışma başlatırken, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.