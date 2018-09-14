Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerini birbirine bağlayan Irgandı Çarşılı Köprüsü, Gökdere’nin üzerine 1442 yılında inşa edildi. Tarihî köprü, el işçiliğinin en güzel örneklerini sunan zanaatkâr esnafa ev sahipliği yapıyor. Bursa Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Raif Kaplanoğlu “Bu köprü bir vakıftır. Kayıtlarımıza göre Irgandı Köprüsü 1440’lı yıllarda bir tüccar olan Hoca Muslihiddin tarafından yaptırılmış. Hoca Muslihiddin İran’daki Irgandı’dan geldiği ve ‘Irgandlı Musliddin’ olarak bilindiği için köprüye de ‘Irgandı’ deniliyor” dedi.

Çarşılı köprünün İtalya’nın Floransa, Venedik ve Bulgaristan’ın Lofça kentlerinde de bulunduğunu aktaran Kaplanoğlu “Bu köprünün en eski örneklerinden biri Irgandı Köprüsü. İlk yapıldığı zaman taş bir yapıydı. Yıllar önce Bursa’ya gelen gezginler mutlaka bu köprünün gravürünü yapmış çünkü Bursa’da gördükleri en önemli ve değerli eser budur. Bursa’da çekilmiş ilk fotoğraf da bu köprüyle ilgilidir. Köprü üstünde bulunan 33 dükkân genelde ‘Hallaçlar Çarşısı’ olarak biliniyor. Çarşıdaki dükkânlar bir vakıf geliri olarak yıllarca devam etmiş. 1855 depreminde bu dükkânlar yıkılıyor ve bugün görülen şekilde yapılıyor. Dolayısıyla 2002’de yapılan restorasyonda 1855 depremi sonrası şekliyle yapılmış, orijinali daha görkemli” diye konuştu.



2004’TE RESTORE EDİLDİ

Yunan işgali sırasında köprünün bombalandığını da hatırlatan Kaplanoğlu “Bombalamada köprünün ortasındaki bir bölüm kopuyor. 1942’de köprü tamamlanıyor ve yaya geçidine açılıyor. Köprü son olarak Osmangazi Belediyesince 2004’te restore edilerek bu hâliyle hizmete açılmış ve şu anda geleneksel halk sanatı atölyelerinin yer aldığı çarşı olarak faaliyet gösteriyor” şeklinde ifade etti. Bursa Tarihî Çarşı ve Hanlar Birliği Başkanı Muhsin Özyıldırım da “Çarşımızı turizm anlamında şehrin çok önemli bir bölgesi olarak kabul ediyoruz. Bu yıl 12-14 Ekim’de 4’üncüsü düzenlenecek “Irgandı Köprüsü Uluslararası Sanat Günleri” etkinliğini de çok önemsiyoruz” ifadesinde bulundu.