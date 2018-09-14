Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube  Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere  operasyon düzenledi.Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T. ile M.T.  gözaltına alındı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel  doküman ele geçirildi. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere  emniyete götürüldü.