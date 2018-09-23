Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, İnegöl ilçesi Muratbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde kedi besleyen Emine Aladağ'ın (60) kedileriyle birlikte yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, yaşlı kadının yanmış cesediyle karşılaştı. Evde bazı kedilerin de telef olduğu belirlendi. Aladağı'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Emine Aladağ'ın eşinin hayatını kaybettiği, evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Polis, yangınla alakalı inceleme başlattı.