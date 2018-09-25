Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkisiyle yaz mevsiminin sonbahara doğru kaymaya başladığını vurguladı. Geçmişte ağustosun yarısının yaz, diğer yarısının güz olarak ifade edildiğini, İstanbul’da da sonbaharın ayak seslerinin ağustosun 20’sinden sonra duyulduğunu belirten Köse, “Yaz mevsimini andıran sıcak günler ‘kestane karası fırtınası’ adı verilen hava olayıyla sona erecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, sıcaklıklar 25-28 Eylül tarihlerinde düşecek ve sonbahar yağmurları başlayacak” dedi. Hava sıcaklıklarının bugün kuzeybatı kesimlerde (Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısı), 26 Eylül Çarşamba günü kuzeydoğu ve iç kesimlerde (Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ile Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerinde) 8 ila 15 derece azalacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve şiddetli sonbahar yağmurlarının sel, su baskınlarına, yıldırım, şimşek gibi olaylara, kıyılarda hortum oluşumuna sebep olabileceğini vurgulayan Köse, geçen yılki gibi ılıman ve kurak bir kış beklemediklerini sözlerine ekledi.