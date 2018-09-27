Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küçükçekmece’de bir depoya düzenlenen baskında yaklaşık 10 ton sahte deterjan ve bin 100 adet sahte şampuan ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Yarımburgaz Mahallesi’nde bir depoya baskın düzenledi. Baskında yaklaşık 10 ton sahte bulaşık ve çamaşır deterjanı ele geçirildi. Depoda, sahte deterjanların yanı sıra bilinen markaların ismini kullanarak üretilen sahte şampuan da ele geçiren polis, bir kişiyi gözaltına aldı.