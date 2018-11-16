Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün sözde mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, örgüt ile irtibatları tespit edilen 4'ü teğmen, 96'sı astsubay olmak üzere toplam 100 şüpheli asker hakkında gözaltı kararı verdi. Başsavcılık, Hava Kuvvetlerinde görev yapan ve örgütle irtibatlı askerleri örgüt adına yöneten ve FETÖ'nün Hava Kuvvetleri imamı darbe sanığı Kemal Batmaz'a bağlı olarak çalışan 88 mahrem imam için de gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınan sivil imamlardan 13'ünün kamuda değişik kurumlarda aktif olarak çalıştığı tespit edildi.

Toplam 188 şüpheli hakkında verilen gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince Ankara ve 25 ilde devam ediyor.