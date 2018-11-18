Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı Zeytinburnu yolcu istasyonu yolcu alımına kapatıldığı açıklanmıştı. Yapılan çalışmaların ardından Zeytinburnu İstasyonu'nda yolcu alımına başlanırken seferler normale döndü.

İBB'den Zeytinburnu Metro İstasyonu ile ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Zeytinburnu İstasyonu'nun yolcu alımına kapatılması ve kısa sürede tekrar açılmasıyla ilgili yazıl açıklama yapıldı. Açıklamada, “M1 Yenikapı-Havalimanı Hattı'nda Zeytinburnu İstasyonu 1. Peronda 18:55 saatlerinde 30 yaşlarında kadın bir yolcu raylara atlamıştır. Olaya anında müdahale edilmiştir. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan vatandaş hastaneye kaldırılmıştır” denildi.