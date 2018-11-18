Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Niğde’de Jandarma Komutanlığı önünde drift atan otomobil sürücüsü bedelini ağır ödedi. Ehliyetine el konulup trafikten men dilen sürücüye 5 bin 245 TL ceza kesildi. Çiftlik İlçe Jandarma Komutanlığı önünde 68 plakalı otomobil drift yaptı. Polise ihbar edilen otomobil trafik ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye drift atmaktan 5 bin 10 TL, cam filminden dolayı 235 TL para cezası yazılarak ehliyetine 60 gün el koyulup 60 gün trafikten men edildi.