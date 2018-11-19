Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Ankara’nın Çankaya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bir apartmandaki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen adresin etrafında güvenlik önlemleri aldıktan sonra baskın yaptı. Polisi bir anda karşılarında görünce paniğe kapılan bazı kişiler, masaların üzerinden atlayarak yangın merdiveninden kaçmaya çalıştı. Baskın sırasında yaşanan arbede sonucu masa ve sandalyelerde hasar meydana gelirken, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanan 22 kişi gözaltına alındı. İş yeri görünümlü kumarhanenin yeni kurulduğu ve zanlıların ilk gecelerinde yakayı ele verdikleri öğrenilirken, kumarhanenin girişine özel olarak üretilmiş çelik kapı taktıkları belirlendi.

’TOMBALA’ ADI ALTINDA KUMAR

Operasyonda mutfak ve çay ocağının da bulunduğu iş yerinde "tombala" adı altında kumar oynatıldığı belirlenirken, masaların üzerinde çok sayıda tombala kartı ve oyun pulu ele geçirildi. Tombala oyununda kullanılan makinenin ise baskın sırasında kimlikleri henüz belirlenemeyen kişiler tarafından olay yerinden kaçırıldığı iddia edildi. Gözaltına alınan 22 kişiden O.B. ve K.G.’nin kumar oynatılan mekanın işletmecisi olduğu, E.A. ve B.V.’nin de iş yerinin çalışanları olduğu belirlendi. Ayrıca B.V.’nin "erkete" diye tabir edilen polis baskınlarına karşı gözcü olarak görev yaptığı saptandı. O.B., K.G. ve B.V. hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken, 18 yaşından küçük E.A. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Kumar oynadıkları belirlenen 18 kişinin her birine ayrı ayrı 259 TL olmak üzere toplam 4 bin 662 lira ceza uygulandı. Bu arada kimlik bilgileri sorgulanan kişilerden Ş.Y., A.T. ve M.Ö.’nün çeşitli suçlardan arandıkları belirlendi.