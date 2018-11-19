Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Şevenk Küme Evlerinde ikamet eden Hanım ve Deniz Şabaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi
19.11.2018 - 15:15 | Son Güncelleme: 19.11.2018 - 15:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da, 2 kişi karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre Mahallesi Şevenk Küme Evlerinde ikamet eden Hanım ve Deniz Şabaş, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler : Adıyaman,soba gazı,haberler,
589433 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/589433.aspx
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