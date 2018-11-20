Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merve Altun'nun, Afyonkarahisar'da yaşayan teyzesi Fadime Ergül, kazayı öğrendikten sonra büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Altun'un İzmir Ege Üniversitesi'nde Makine Mühendisliği bölümünü bitirdiğini belirten Ergül, "Pilot olmayı çok seviyordu. Ağabeyi pilottu, ona özeniyordu. 'Pilot olacağım' diye hep hayal ediyordu." dedi.

Altun'un pilotluk için başvurduğu sınavları kazandığını anlatan Ergül, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 2 yıldır oraya eğitime gidiyordu. 2 ayı kalmıştı. Ondan sonra İstanbul'a ataması yapıldı. Ağabeyiyle ikisi aynı uçağa çıkmış. Ağabeyi hoca, Merve yardımcı pilot. İkisi uçacaklardı. 2 ay sonra gidecekti İstanbul'a ama hayalleri uçtu, pilotluk hayalleri yarım kaldı. O bir su damlasıydı. O bal peteğimdi. Hep güler yüzlüydü. Hiç kimseye aşağıdan bakmazdı. Herkesle güler yüzle konuşurdu. Annesi öldü. Annesinin yokluğundan sarsıldı, sonra ayağa kalktı. 'Ben kendi ayaklarımın üzerinde duracağım' dedi."

"YENİ ARABA ALDI, DAHA 15 GÜN OLDU ARABAYA DA BİNMEMİŞTİ"

Ergül, Merve Altun'un 15 gün önce otomobil satın aldığını dile getirerek, "Arabaya daha binmemişti. Televizyonda gördük. Dünyam başıma yıkıldı. Kendime vuruyorum acaba gerçek mi yalan mı diye. Bakıyorum Merve, inanamadım ben onun öldüğüne. Biz onu toprağa nasıl veririz. Onu biz toprağa nasıl gelin ederiz. O bir çiçekti, tomurcuktu. Ne kadar çabaladı o ekmeği almak için. Kaç senelerini verdi. Yok oldu. Allah kardeşlerine sabır versin. Ben onu su damlam diye severdim." şeklinde konuştu.

Altun'un İstanbul Atatürk Havalimanından emekli akrabası Osman Öztürk de olayın üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Öztürk, şunları kaydetti: "Merve kızımız da ağabeyinden esinlenerek, ondan faydalanarak başarılı olabilmek için pilotluğa özenmiş. Kendisi Makine Mühendisiydi ama ne var ki kader bu yolda ölümü reva gördü. Yapacak hiçbir şey yok. Pilot olup vatana, millete evlat olmaya çalışıyordu. Mesleği çok seviyordu."

Merve Altun'un 3 kardeşi olduğu, annesinin ise 6 yıl önce yaşamını yitirdiği öğrenildi.

UÇAĞIN ENKAZINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan eğitim uçağının enkazındaki çalışmalar kötü hava şartları sebebiyle zor şartlar altında sürdürülüyor. Aramalar sonucu uçağın enkazına Aydın'ın Karacusu ile Denizli Babadağ sınırında bulunan ve sarp kayalardan oluşan bölgede ulaşıldı. Bölgeye ilk giden ekipler pilot Hamdi Yılmaz ve pilot eğitimi alan Merve Altun'un da cesetlerine ulaştı.

Kayalık alanda bulanan bir vadiye düşen uçağın parçalandığı ve kısmen yandığı görüldü. AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri gece boyunca bölgede bekledi. Sabah ise enkazın çıkartılması için çalışma başlatıldı. Ancak yoğun sis ve kötü hava şartları ekipleri işini zorlaştırıyor. Uçağın kanadının gövdesinden ayrıldığı, ana parçanın ise 3’e ayrıldığı gözlendi.