Funda Sakman'ın cenazesi Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Morgundan  cenaze aracıyla helallik alınmak üzere Acarlar Mahallesi'ndeki babaevinin önüne  getirildi. Genç kızın annesi ve kız kardeşleri tülbent ve gelinlik serilmiş  tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kazada yaralanan ve tedavi gördüğü hastaneden cenazeye katılmak için  gelen baba Mustafa Sakman (53) tören esnasında fenalaşınca ambulansla tekrar  hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki müdahalenin ardından Mustafa Sakman, Çarşı Camisi'ne  gelerek cenaze namazına katıldı. Öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Sakman'ın cenazesi mahalle  mezarlığında toprağa verildi. Dün Aydın'dan yola çıkan Mustafa Sakman'ın kullandığı 48 KD 799  plakalı otomobil, Denizli'nin Acıpayam ilçesi yakınlarında bir başka otomobille  çarpışmış, kazada sürücü yaralanırken kızı Funda Sakman hayatını kaybetmişti.