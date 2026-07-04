Bu hafta yatırım fonları arasında dikkat çeken getiriler sağlandı. En fazla kazandıran fon %1.100 yükselişle "Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon" oldu. Böylece 100 bin lira yatıran 1 milyon 100 bin lira kâr etti. İşte yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile "Serbest Fonlar"da gerçekleşirken, değer kaybeden olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonlarında görülürken en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,28 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları 1,81 1718 295 Borsa Yatırım Fonları 0,99 23 7 Borçlanma Araçları Fonları 0,74 84 1 Fon Sepeti Fonları 1,38 86 6 Hisse Senedi Fonları 0,33 115 66 Karma ve Değişken Fonlar 0,93 135 35 Katılım Fonları 0,73 91 11 Kıymetli Maden Fonları 1,89 27 0 Para Piyasası Fonları 0,77 79 0 Serbest Fon 2,39 1101 176 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları 0,75 353 45 Başlangıç Fonları 0,76 10 0 Borçlanma Araçları 0,76 43 0 Değişken 0,59 106 17 Devlet Katkısı 0,75 12 0 Endeks -0,01 1 3 Fon Sepeti Fonu 1,47 23 0 Hisse Senedi 0,41 28 13 Karma 1,01 10 1 Katılım 0,77 39 5 Kıymetli Madenler 2,02 20 0 OKS Katılım 0,47 21 3 OKS Standart 0,62 10 0 Para Piyasası 0,75 13 0 Standart 0,73 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,28 1 2

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 1100,71 yükselişle Pardus Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,55'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,119639 1100,71 ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 60,318971 820,40 BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,631699 45,64 MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,625795 42,85 MT PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,126386 35,15 AZİMUT PORTFÖY ASERVA SERBEST ÖZEL FON 14,068644 32,05 PARDUS PORTFÖY ONSEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,446762 27,67 PARDUS PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,807084 26,16 DENİZ PORTFÖY ARBAU HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 2,372527 24,79 DENİZ PORTFÖY POYRAZ KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,028939 21,24 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,014766 4,55 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,42445 4,41 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,012686 4,32 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,021144 4,27 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,008858 3,36 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,11756 3,11 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,163994 2,90 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,243785 2,74 ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,360762 2,54 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,378481 2,51

HAFTANIN KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 90,95'lik düşüşle Pardus Portföy BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,28 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: