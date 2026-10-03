100 bin lira yatıran 128 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran fonu

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri belli oldu. Bu hafta en fazla kazandıran yüzde 128,41 yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon, en fazla kaybettiren ise yüzde 97,64 düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Bulls Portföy'e 100 bin lira yatıran 128 bin 410 lira kâr ederken, A1 Capital'e 100 bin lira yatıran ise 97 bin 640 lira zarar etti. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren fonları...

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları’nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -1,86 808 1188 Borsa Yatırım Fonları -2,81 8 27 Borçlanma Araçları Fonları 0,30 69 16 Fon Sepeti Fonları -1,09 26 68 Hisse Senedi Fonları -2,58 8 182 Karma ve Değişken Fonlar -0,90 60 121 Katılım Fonları -0,19 64 46 Kıymetli Maden Fonları -1,61 0 27 Para Piyasası Fonları 0,64 82 0 Serbest Fon -2,43 499 728 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -0,96 103 297 Başlangıç Fonları 0,66 10 0 Borçlanma Araçları -0,11 28 17 Değişken -1,25 22 97 Devlet Katkısı -1,17 0 12 Endeks -3,00 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,43 2 21 Hisse Senedi -2,34 2 40 Karma -0,85 2 11 Katılım -0,69 9 36 Kıymetli Madenler -1,63 0 20 OKS Katılım 0,20 12 12 OKS Standart -0,40 0 10 Para Piyasası 0,66 13 0 Standart -0,45 1 12 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,61 0 3

BU HAFTA EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 128,41 yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,74 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON 1,399778 128,41 HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,248233 115,64 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,062614 100,71 BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,311135 24,97 PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4,312022 21,26 MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,472741 18,94 HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON 3,965499 10,17 ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON 2,87303 8,66 TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON 1,620157 7,03 HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 18,345107 6,33 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,427308 1,74 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,591735 1,52 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,45015 1,04 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,314101 0,97 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,17802 0,93 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10359 0,83 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,146627 0,75 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,103148 0,72 BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,102024 0,72 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,102937 0,70

BU HAFTA EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 97,64 düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 8,89 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: