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100 bin lira yatıran 128 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran fonu

100 bin lira yatıran 128 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran fonu

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri belli oldu. Bu hafta en fazla kazandıran yüzde 128,41 yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon, en fazla kaybettiren ise yüzde 97,64 düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu. Bulls Portföy'e 100 bin lira yatıran 128 bin 410 lira kâr ederken, A1 Capital'e 100 bin lira yatıran ise 97 bin 640 lira zarar etti. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren fonları...

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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,86, BES fonları yüzde 0,96 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,64 ile Para Piyasası Fonları’nda görülürken, en fazla düşüş yüzde 2,81 ile Borsa Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,66 ile Başlangıç Fonları ve Para Piyasası kategorilerinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3 ile Endeks kategorisinde kaydedildi.

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI
Yatırım Fonları-1,868081188
Borsa Yatırım Fonları-2,81827
Borçlanma Araçları Fonları0,306916
Fon Sepeti Fonları-1,092668
Hisse Senedi Fonları-2,588182
Karma ve Değişken Fonlar-0,9060121
Katılım Fonları-0,196446
Kıymetli Maden Fonları-1,61027
Para Piyasası Fonları0,64820
Serbest Fon-2,43499728
HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI
Emeklilik Fonları-0,96103297
Başlangıç Fonları0,66100
Borçlanma Araçları-0,112817
Değişken-1,252297
Devlet Katkısı-1,17012
Endeks-3,0004
Fon Sepeti Fonu-1,43221
Hisse Senedi-2,34240
Karma-0,85211
Katılım-0,69936
Kıymetli Madenler-1,63020
OKS Katılım0,201212
OKS Standart-0,40010
Para Piyasası0,66130
Standart-0,45112
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-1,6103

BU HAFTA EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 128,41 yükselişle Bulls Portföy Arena Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,74 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar
BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON1,399778128,41
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,248233115,64
MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,062614100,71
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,31113524,97
PARDUS PORTFÖY ALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,31202221,26
MT PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,47274118,94
HEDEF PORTFÖY LOTUS SERBEST FON3,96549910,17
ZİRAAT PORTFÖY ÜÇÜNCÜ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST (TL) ÖZEL FON2,873038,66
TACİRLER PORTFÖY NOVA İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON1,6201577,03
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)18,3451076,33
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4273081,74
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,5917351,52
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,450151,04
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BORÇLANMA ARAÇLARI GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,3141010,97
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,178020,93
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,103590,83
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1466270,75
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1031480,72
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1020240,72
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1029370,70

BU HAFTA EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 97,64 düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu da yüzde 8,89 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON0,00333-97,64
HEDEF PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,272319-92,98
PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000153-85,92
PARDUS PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,080442-85,49
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,000014-82,72
PUSULA PORTFÖY KUZEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,433915-75,52
MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,319289-58,27
MT PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,155105-56,68
ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON27,337909-51,52
HEDEF PORTFÖY MAVİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)3,907099-48,74
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,169981-8,89
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. RE-PIE PORTFÖY DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,139581-7,87
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,013323-4,76
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,013369-4,74
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009198-4,56
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,751773-4,45
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,015612-4,26
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,281597-4,17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,448348-4,13
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,292413-4,12
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