100 bin lira yatıran 76 bin lira kâr etti! İşte haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren fonları

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirisi belli oldu. Bu hafta en çok kazandıran yüzde 76,25 yükselişle A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Bu fona 100 bin liralık yatırım yapan 76 bin 250 TL kâr ile parasını 176 bin 250 TL'ye çıkardı. En fazla kaybettiren ise yüzde 52,23 düşüşle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıranın parası ise 47 bin 770 TL'ye geriledi. İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren fonları...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,77, BES fonları yüzde 1,31 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,72 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 3,70 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,73 ile "Başlangıç Fonları" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 3,43 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -1,77 1064 965 Borsa Yatırım Fonları -2,98 7 23 Borçlanma Araçları Fonları 0,47 82 3 Fon Sepeti Fonları -0,84 26 67 Hisse Senedi Fonları -3,70 10 180 Karma ve Değişken Fonlar -1,74 33 145 Katılım Fonları -0,95 57 51 Kıymetli Maden Fonları -3,26 0 27 Para Piyasası Fonları 0,72 81 0 Serbest Fon -1,90 775 492 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -1,31 115 285 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları 0,26 40 5 Değişken -1,72 20 100 Devlet Katkısı -0,96 0 12 Endeks -2,15 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,04 5 19 Hisse Senedi -3,43 0 42 Karma -1,05 1 11 Katılım -1,61 8 36 Kıymetli Madenler -3,10 0 20 OKS Katılım 0,14 13 11 OKS Standart -0,30 1 9 Para Piyasası 0,71 13 0 Standart -0,48 2 11 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -0,50 1 2

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 76,25 yükselişle A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Tarım ve Gıda Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 2,96 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,397878 76,25 MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,470039 16,80 PHİLLİP PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 3,903346 11,93 BULLS PORTFÖY ARENA SERBEST FON 1,051626 11,63 PARDUS PORTFÖY BATI HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 5,136832 11,04 ONE PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 0,816903 11,00 ATLAS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (TL) FON 125,776073 9,46 AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4418,34272 8,41 PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,066035 7,42 AK PORTFÖY PETROL YABANCI BYF FON SEPETİ FONU 0,191296 7,37 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,313314 2,96 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,485028 1,49 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,014292 1,28 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. TARIM VE GIDA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,016431 1,11 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,104636 0,84 ZURICH YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,428215 0,76 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,111938 0,76 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,10015 0,75 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,093892 0,75 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011787 0,74

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,23 düşüşle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 8,70 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: