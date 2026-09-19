100 bin lira yatıran 84 bin lira kaybetti! İşte haftanın kazandıran ve kaybettiren fonları

Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık getirileri belli oldu. Bu hafta en fazla kazandıran yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. Böylece 100 bin liralık yatırımda Pardus 84 bin lira kaybettirirken, Rota ise 6 bin lira kazandırdı.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 2,57, BES fonları yüzde 1,74 değer kaybetti.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 0,65 ile "Para Piyasası Fonları"nda gerçekleşirken, en fazla düşüş yüzde 5,27 ile "Hisse Senedi Fonları"nda oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 0,69 ile "Para Piyasası" kategorisinde görülürken, en fazla düşüş yüzde 4,52 ile "Hisse Senedi" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları -2,57 774 1229 Borsa Yatırım Fonları -3,69 10 22 Borçlanma Araçları Fonları 0,11 54 31 Fon Sepeti Fonları -0,68 28 65 Hisse Senedi Fonları -5,27 8 182 Karma ve Değişken Fonlar -1,40 48 132 Katılım Fonları -0,66 58 49 Kıymetli Maden Fonları -0,88 0 27 Para Piyasası Fonları 0,65 79 0 Serbest Fon -3,05 499 743 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları -1,74 72 328 Başlangıç Fonları 0,61 10 0 Borçlanma Araçları -0,55 8 37 Değişken -2,13 16 104 Devlet Katkısı -2,05 0 12 Endeks -3,34 0 4 Fon Sepeti Fonu -1,22 4 20 Hisse Senedi -4,52 0 42 Karma -0,98 0 12 Katılım -2,20 7 37 Kıymetli Madenler -0,87 1 19 OKS Katılım -0,22 12 12 OKS Standart -1,03 0 10 Para Piyasası 0,69 13 0 Standart -1,49 0 13 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon -1,34 0 3

BU HAFTA EN FAZLA KAZANDIRAN FONLAR

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 6,26 yükselişle Rota Portföy Onbeşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Viennalife Emeklilik ve Hayat AŞ Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,83 yükselişle haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR ROTA PORTFÖY ONBEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,854042 6,26 HEDEF PORTFÖY EKİNOKS SERBEST (TL) FON 9,009011 5,69 PİRAMİT PORTFÖY SİRİUS HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,801773 4,69 GLOBAL MD PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON 2,141949 4,51 AKTİF PORTFÖY FORTUNA SERBEST FON 4,700187 3,94 AHLATCI PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FON 1,513674 3,53 GARANTİ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON 2,03562 3,28 STRATEJİ PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN) 0,112814 2,47 AK PORTFÖY DOKUZUNCU SERBEST FON 1,634146 2,39 AZİMUT PORTFÖY SYH HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 4659,9364 2,39 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR VİENNALİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,381316 1,83 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. EMTİA FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,080125 1,01 AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,056014 0,78 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,551427 0,75 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,101667 0,74 METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,093009 0,72 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,101498 0,72 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KİRA SERTİFİKALARI KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017117 0,71 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,103586 0,71 QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. BAŞLANGIÇ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,095239 0,71

BU HAFTA EN FAZLA KAYBETTİREN FONLAR

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 84,13 düşüşle Pardus Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Agesa Hayat ve Emeklilik AŞ Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 12,81 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: