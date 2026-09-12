100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı! Fonlarda haftanın şampiyonu belli oldu
Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıran 144.940 TL kâr ederken, parasını 244.940 TL'ye çıkardı. En fazla kaybettiren ise yüzde 95,71 düşüşle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıranın parası ise 4.290 TL'ye düştü. İşte bu hafta kazandıran ve kaybettiren fonlar...
Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.
BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Haftalık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|0,87
|1743
|285
|Borsa Yatırım Fonları
|2,27
|25
|6
|Borçlanma Araçları Fonları
|0,56
|77
|8
|Fon Sepeti Fonları
|0,70
|74
|19
|Hisse Senedi Fonları
|2,74
|184
|8
|Karma ve Değişken Fonlar
|1,12
|155
|24
|Katılım Fonları
|0,82
|89
|21
|Kıymetli Maden Fonları
|-0,70
|0
|27
|Para Piyasası Fonları
|0,73
|81
|0
|Serbest Fon
|0,64
|1083
|178
|HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları
|1,54
|354
|46
|Başlangıç Fonları
|0,74
|10
|0
|Borçlanma Araçları
|0,36
|32
|13
|Değişken
|2,03
|116
|4
|Devlet Katkısı
|2,08
|12
|0
|Endeks
|3,56
|4
|0
|Fon Sepeti Fonu
|0,83
|20
|4
|Hisse Senedi
|3,10
|41
|1
|Karma
|0,74
|7
|5
|Katılım
|1,96
|44
|0
|Kıymetli Madenler
|-0,86
|1
|19
|OKS Katılım
|1,07
|24
|0
|OKS Standart
|1,26
|10
|0
|Para Piyasası
|0,73
|13
|0
|Standart
|1,61
|13
|0
|Yaşam Döngüsü/Hedef Fon
|1,88
|3
|0
EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
|BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,942296
|144,94
|MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,322633
|44,12
|A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,570534
|36,35
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,271468
|31,08
|A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,723609
|23,30
|AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,255269
|21,64
|DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|355,329798
|19,00
|PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,214946
|18,64
|BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,57582
|18,31
|HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|21,935009
|17,57
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,404847
|5,00
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,846416
|4,73
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,291157
|4,69
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,269614
|4,53
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,319777
|4,49
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,60593
|4,21
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|1,415505
|4,17
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,190337
|4,02
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|2,078078
|4,02
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,011657
|3,95
EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 95,71 ile Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.
Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
|BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,017548
|-95,71
|PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|91,342244
|-85,54
|PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,965487
|-65,75
|PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,052416
|-59,07
|PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
|1,540178
|-47,68
|PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|4,459928
|-46,96
|PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|2,738357
|-41,82
|PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,196269
|-40,50
|PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,424507
|-38,22
|AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,428898
|-37,51
|EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,014358
|-1,84
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009716
|-1,69
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,642603
|-1,66
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,699033
|-1,65
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,02325
|-1,63
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,769479
|-1,56
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,781156
|-1,37
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,849614
|-1,35
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,063252
|-1,14
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,014823
|-1,02