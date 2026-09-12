100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı! Fonlarda haftanın şampiyonu belli oldu

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıran 144.940 TL kâr ederken, parasını 244.940 TL'ye çıkardı. En fazla kaybettiren ise yüzde 95,71 düşüşle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıranın parası ise 4.290 TL'ye düştü. İşte bu hafta kazandıran ve kaybettiren fonlar...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ Yatırım Fonları 0,87 1743 285 Borsa Yatırım Fonları 2,27 25 6 Borçlanma Araçları Fonları 0,56 77 8 Fon Sepeti Fonları 0,70 74 19 Hisse Senedi Fonları 2,74 184 8 Karma ve Değişken Fonlar 1,12 155 24 Katılım Fonları 0,82 89 21 Kıymetli Maden Fonları -0,70 0 27 Para Piyasası Fonları 0,73 81 0 Serbest Fon 0,64 1083 178 HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ Emeklilik Fonları 1,54 354 46 Başlangıç Fonları 0,74 10 0 Borçlanma Araçları 0,36 32 13 Değişken 2,03 116 4 Devlet Katkısı 2,08 12 0 Endeks 3,56 4 0 Fon Sepeti Fonu 0,83 20 4 Hisse Senedi 3,10 41 1 Karma 0,74 7 5 Katılım 1,96 44 0 Kıymetli Madenler -0,86 1 19 OKS Katılım 1,07 24 0 OKS Standart 1,26 10 0 Para Piyasası 0,73 13 0 Standart 1,61 13 0 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,88 3 0

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 6,942296 144,94 MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,322633 44,12 A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,570534 36,35 PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,271468 31,08 A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,723609 23,30 AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,255269 21,64 DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 355,329798 19,00 PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,214946 18,64 BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,57582 18,31 HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 21,935009 17,57 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,404847 5,00 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,846416 4,73 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,291157 4,69 BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,269614 4,53 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,319777 4,49 ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,60593 4,21 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1,415505 4,17 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,190337 4,02 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2,078078 4,02 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,011657 3,95

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 95,71 ile Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: