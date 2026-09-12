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100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı! Fonlarda haftanın şampiyonu belli oldu

100 bin TL yatıranın parası 245 bin TL'ye çıktı! Fonlarda haftanın şampiyonu belli oldu
Fotoğraf Başlığı 100 bin TL yatıranın parası 245 bin TLye çıktı! Fonlarda haftanın şampiyonu belli oldu

Bu hafta yatırım ve emeklilik fonları arasında en fazla kazandıran yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıran 144.940 TL kâr ederken, parasını 244.940 TL'ye çıkardı. En fazla kaybettiren ise yüzde 95,71 düşüşle Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon oldu. Bu fona 100 bin lira yatıranın parası ise 4.290 TL'ye düştü. İşte bu hafta kazandıran ve kaybettiren fonlar...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,87, BES fonları yüzde 1,54 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,74 ile "Hisse Senedi Fonları"nda gerçekleşirken, tek gerileyen yüzde 0,70 ile "Kıymetli Maden Fonları" oldu.

BES fonlarında en fazla yükseliş yüzde 3,56 ile "Endeks" kategorisinde görülürken, tek düşüş kaydeden fon yüzde 0,86 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde gerçekleşti.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori AdıHaftalık Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon AdetFon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları0,871743285
Borsa Yatırım Fonları2,27256
Borçlanma Araçları Fonları0,56778
Fon Sepeti Fonları0,707419
Hisse Senedi Fonları2,741848
Karma ve Değişken Fonlar1,1215524
Katılım Fonları0,828921
Kıymetli Maden Fonları-0,70027
Para Piyasası Fonları0,73810
Serbest Fon0,641083178
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları1,5435446
Başlangıç Fonları0,74100
Borçlanma Araçları0,363213
Değişken2,031164
Devlet Katkısı2,08120
Endeks3,5640
Fon Sepeti Fonu0,83204
Hisse Senedi3,10411
Karma0,7475
Katılım1,96440
Kıymetli Madenler-0,86119
OKS Katılım1,07240
OKS Standart1,26100
Para Piyasası0,73130
Standart1,61130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon1,8830

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 144,94 yükselişle Bulls Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

BNP Paribas Cardif Emeklilik AŞ OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 5 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
BULLS PORTFÖY YILDIZ PAZAR ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,942296144,94
MT PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,32263344,12
A1 CAPİTAL PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,57053436,35
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,27146831,08
A1 CAPİTAL PORTFÖY BIST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,72360923,30
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,25526921,64
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)355,32979819,00
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,21494618,64
BULLS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,5758218,31
HEDEF PORTFÖY DORUK HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)21,93500917,57
EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,4048475,00
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,8464164,73
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2911574,69
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,2696144,53
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OYAK PORTFÖY HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,3197774,49
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,605934,21
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU1,4155054,17
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PERA 3 DEĞİŞKEN GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,1903374,02
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK YATIRIM FONU2,0780784,02
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,0116573,95

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 95,71 ile Bulls Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 1,84 azalışla bu haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
YATIRIM FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,017548-95,71
PUSULA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)91,342244-85,54
PUSULA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,965487-65,75
PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,052416-59,07
PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON1,540178-47,68
PARDUS PORTFÖY YİRMİİKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)4,459928-46,96
PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)2,738357-41,82
PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,196269-40,50
PARDUS PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,424507-38,22
AHLATCI PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,428898-37,51
EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAYBETTİRENLER
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014358-1,84
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009716-1,69
AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,642603-1,66
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,699033-1,65
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,02325-1,63
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,769479-1,56
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,781156-1,37
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,849614-1,35
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK AŞ ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,063252-1,14
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK AŞ TAŞINMAZ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,014823-1,02
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