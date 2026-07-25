Yatırım ve emeklilik fonlarının haftalık performansı belli oldu. Bu hafta en fazla kazandıran yüzde 24,49 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon olurken, en fazla kaybettiren ise yüzde 45,03'lük düşüşle Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon oldu. İşte bu hafta en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar...

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,45, BES fonları yüzde 0,41 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 1,78 ile "Kıymetli Maden Fonları"nda gerçekleşirken değer kaybeden fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,03 ile "Kıymetli Madenler" kategorisinde görülürken, en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,58 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet HAFTALIK YATIRIM FONLARI Yatırım Fonları 0,45 1414 603 Borsa Yatırım Fonları 0,69 21 9 Borçlanma Araçları Fonları 0,31 60 25 Fon Sepeti Fonları 1,02 76 17 Hisse Senedi Fonları 0,19 98 86 Karma ve Değişken Fonlar 0,27 104 69 Katılım Fonları 0,93 97 8 Kıymetli Maden Fonları 1,78 27 0 Para Piyasası Fonları 0,76 79 0 Serbest Fon 0,39 873 398 HAFTALIK EMEKLİLİK FONLARI Emeklilik Fonları 0,41 262 136 Başlangıç Fonları 0,73 10 0 Borçlanma Araçları -0,21 8 35 Değişken 0,28 83 38 Devlet Katkısı -0,39 0 12 Endeks -0,58 3 1 Fon Sepeti Fonu 0,91 18 6 Hisse Senedi 0,02 17 25 Karma -0,05 8 3 Katılım 1,08 43 1 Kıymetli Madenler 2,03 20 0 OKS Katılım 0,74 24 0 OKS Standart -0,05 4 6 Para Piyasası 0,73 13 0 Standart -0,20 5 8 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,68 3 0

EN FAZLA KAZANDIRAN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu, yüzde 24,49 yükselişle Pusula Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Teknoloji Sektörü Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,51'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%) YATIRIM FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR PUSULA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 1,394641 24,49 PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 17,977286 21,33 HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 22696,0218 21,14 PARDUS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,65761 21,10 BULLS PORTFÖY VOLTRAN KATILIM SERBEST (TL) FON 1,383313 20,79 ONE PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 3,083199 18,64 PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 0,220562 18,61 RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST FON 3,539075 17,03 GLOBAL MD PORTFÖY NİL SERBEST FON 5,253255 16,14 AZİMUT PORTFÖY İLA HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 8,558708 15,59 EMEKLİLİK FONU HAFTALIK KAZANDIRANLAR KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017386 4,51 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,198532 4,27 TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,424552 3,68 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,0147 3,59 GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,012414 3,56 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,020603 3,15 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017 2,87 AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,017446 2,80 HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,008716 2,69 KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU 0,118024 2,63

EN FAZLA KAYBETTİREN YATIRIM VE EMEKLİLİK FONLARI

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 45,03'lük düşüşle Sparta Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) oldu.

Anadolu Hayat Emeklilik AŞ İş Bankası İştirak Endeksi Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 4,33 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle: