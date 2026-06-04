Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve AlBaraka Forum tarafından düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi’nde 3 Haziran tarihinde başladı. Dört gün boyunca devam edecek zirve, ekonomi ve finans dünyasının önde gelen isimlerini, politika yapıcıları, yatırımcıları, akademisyenleri ve sektör temsilcilerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

“İslami Ekonomide Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması” temasıyla gerçekleştirilen zirvede; dijital dönüşüm, yapay zekâ, finansal inovasyon, etik yatırım, sürdürülebilir kalkınma ve sermaye piyasalarının geleceği gibi küresel gündemi şekillendiren başlıklar ele alınıyor.

Zirvenin ilk günü; yan etkinlikler, akademik buluşmalar, çalıştaylar ve yuvarlak masa toplantılarından oluşan yoğun bir programla başladı. Dünyanın farklı ülkelerinden uzmanlar ve sektör liderleri, İslami ekonominin geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

DİJİTAL ÇAĞDA SERMAYE OLUŞUMU GÜNDEMDEYDİ

İlk günün öne çıkan yan etkinliklerinden biri olan “Dijital Çağda Sermaye Oluşumu: Gerçekler ve Dinamikler” başlıklı oturumda, dijital finansın yükselişi, etik yatırım modelleri ve yeni nesil sermaye yapıları değerlendirildi.

Dijital helal yatırım platformu Wahed’in Kurucusu Junaid Wahedna, faizsiz ve etik yatırım çözümlerine yönelik küresel talebin hızla arttığını belirterek, şirketin bugün 2 milyar ABD dolarının üzerinde varlık yönettiğini ifade etti.

Wahedna, şirketin kuruluş sürecini anlatırken şunları söyledi:

“İnsanlar paralarını helal yöntemlerle nasıl değerlendirebileceklerini internet üzerinden araştırıyordu. Kısa sürede bunun yalnızca tek bir ülkeye özgü değil, küresel bir çözüm gerektiren küresel bir ihtiyaç olduğunu fark ettik.”

Başlangıçta Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren şirketin kısa sürede küresel bir yapıya dönüştüğünü belirten Wahedna, bugün yaklaşık 10 ülkede lisanslı olarak faaliyet gösterdiklerini ve haftalık 10 ila 20 milyon ABD doları arasında yatırım çekmeyi başardıklarını kaydetti.

3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul Finans Merkezi’nde başladı

ETİK FİNANS VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ÖNE ÇIKTI

İlk gün boyunca gerçekleştirilen yan etkinliklerde ve tematik oturumlarda; dijital sermaye, İslami fintech ekosistemi, sürdürülebilir büyüme, yatırım teknolojileri ve küresel finansın dönüşümü kapsamlı şekilde ele alındı.

Uzmanlar; yapay zekânın finans sektörü üzerindeki etkileri, dijital finansal altyapılar, yeni yatırım araçları ve yenilikçi teknolojik çözümler üzerine görüşlerini paylaştı. Katılımcılar, özellikle genç nesiller arasında finansal kapsayıcılığı artırabilecek dijital çözümlerin ve etik yatırım araçlarının, İslami finansın gelecekteki büyümesinde belirleyici rol oynayacağına dikkat çekti.

Gün boyunca ayrıca katılım finansının sürdürülebilirliği, İslami bankacılığın geleceği, sermaye akımlarının bölgesel kalkınmaya etkisi ve helal ekonomi ekosisteminin genişleyen yapısı da değerlendirildi. Katılımcılar, İslami ekonominin küresel finans sistemi içindeki rolünün giderek güçlendiğini ve uluslararası iş birliği modellerinin önem kazandığını vurguladı.

3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul Finans Merkezi’nde başladı

AKADEMİ VE GENÇ ARAŞTIRMACILAR ZİRVENİN İLK GÜNÜNDE BİR ARAYA GELDİ

Zirvenin ilk günündeki önemli yan etkinliklerden biri de Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü (SKIEA) himayesinde düzenlenen “Araştırmadan Etkiye” başlıklı interaktif akademik oturum oldu.

Etkinlik kapsamında Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerini sürdüren öğrenciler, İslami ekonomi ve finans alanındaki araştırmalarını uluslararası akademisyenler ve uzmanlardan oluşan seçkin bir jüri önünde sundu.

İslami ekonomi alanında bilgi üretimini, akademik mükemmeliyeti ve yenilikçi araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan Saleh Kamel İslami Ekonomi Ödülü, bugün sektörün önde gelen uluslararası girişimlerinden biri olarak akademisyenleri, araştırmacıları ve düşünce liderlerini destekliyor.

Akademik çalışmaların uygulamaya dönüştürülmesini teşvik etmeyi hedefleyen oturum, genç araştırmacılara projelerini geliştirebilmeleri için değerli geri bildirimler sunarken, akademik araştırmalar ile İslami ekonomi ekosisteminin gerçek ihtiyaçları arasındaki bağı güçlendiren önemli bir platform olarak öne çıktı.

3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi İstanbul Finans Merkezi’nde başladı

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ VE STRATEJİK DİYALOG GÜNDEMDEYDİ

Gün boyunca düzenlenen yuvarlak masa toplantıları ve stratejik çalıştaylarda, İslami ekonomik kalkınmanın bölgesel boyutları ele alındı.

Özellikle Orta Asya’ya odaklanan oturumlarda, bölgedeki İslami ekonomi ve helal endüstrilerinin mevcut durumu ile gelecek potansiyeli değerlendirildi.

Görüşmelerde; İslami finansın kurumsallaşması, kalkınma ve ticaret için sermayenin harekete geçirilmesi, bölgeye özgü ekonomik modellerin geliştirilmesi ve finansal entegrasyon konuları öne çıktı. Katılımcılar ayrıca sınır ötesi iş birliği fırsatlarını da masaya yatırdı.

Günün ilerleyen saatlerinde gerçekleştirilen Stratejik Düşünce Merkezi Çalıştayı’nda ise “Müslüman Dünyanın Ekonomik Görünümü: Gerçekler ve Dönüşümler” başlığı ele alındı. Oturumda küresel ekonomik eğilimler, değişen yatırım dinamikleri ve Müslüman ekonomilerin geleceğine ilişkin stratejik değerlendirmeler paylaşıldı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE YENİ FIRSATLAR GÜNDEMDE

Zirve önümüzdeki günlerde; sermaye yapılarının güçlendirilmesi, yatırım ekosistemlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası iş birliklerinin artırılması konularını ele almaya devam edecek.

Merkez bankası başkanları, ekonomi yöneticileri, finans kuruluşları ve uluslararası kuruluş temsilcileri; finansal istikrar, likidite yönetimi, sermaye hareketliliği ve ekonomik dayanıklılık başlıklarında görüş alışverişinde bulunacak.

Uluslararası politika yapıcılar, finans liderleri, akademisyenler ve sektör uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek resmi zirve programı ve üst düzey panel oturumları ise 4 Haziran’da başlayacak.

Zirvenin resmi açılış töreni, 5 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımının, zirvenin uluslararası görünürlüğünü ve stratejik önemini daha da artırması bekleniyor.

İKİNCİ GÜNDE GÖZLER MEHMET ŞİMŞEK VE BİLAL ERDOĞAN’DA

Zirvenin resmi programı ikinci gününde üst düzey oturumlar ve panel programlarıyla devam edecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in sermaye, kalkınma ve kapsayıcı refah konularındaki değerlendirmelerini paylaşması beklenirken, İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan’ın ise İslami ekonominin temel ilkeleri ve sermayenin toplumsal refahın artırılmasındaki rolüne ilişkin görüşlerini aktarması öngörülüyor.

ZİRVE 6 HAZİRAN’A KADAR DEVAM EDECEK

İstanbul Finans Merkezi’nde bulunan Halkbank Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve, 6 Haziran 2026 Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Zirve, İslami finans ve iş dünyasının önde gelen kurumlarından oluşan güçlü bir paydaş ve sponsor ağı tarafından destekleniyor.

AlBaraka Zirveleri Türkiye çatısı altında faaliyet gösteren AlBaraka İslami Ekonomi Forumu tarafından düzenlenen zirve; Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, İstanbul Finans Merkezi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve İbn Haldun Üniversitesi’nin stratejik ortaklığında gerçekleştiriliyor.

AlBaraka Grubu Global Partner, Halkbank Ev Sahibi Partner, Türk Hava Yolları Resmi Taşıyıcı, Anadolu Ajansı ve Demirören Medya Global İletişim Partnerleri, Iqraa Media Group ise Medya Partneri olarak zirveye destek veriyor.

3.Küresel İslami Ekonomi Zirvesi ayrıca seçkin sponsorların katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ziraat Katılım Platin Sponsor; Türkiye Katılım Sigorta, Takasbank, Fuzul ve Emlak Katılım Altın Sponsor; Yıldız Holding Gümüş Sponsor; Kalyon İnşaat Bronz Sponsor; Ayhan Hukuk Bürosu 7. Panel Sponsoru; Halal 360 ise Yuvarlak Masa Sponsoru olarak yer alıyor.